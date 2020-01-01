Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Informacije Steakhouse vaults aims to optimize yields by lending deposited assets against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Službena web stranica: https://www.steakhouse.financial/ Kupi CSUSDL odmah!

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Ukupna količina: $ 62.70M $ 62.70M $ 62.70M Količina u optjecaju: $ 62.70M $ 62.70M $ 62.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Povijesni maksimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Povijesni minimum: $ 0.941992 $ 0.941992 $ 0.941992 Trenutna cijena: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 Saznajte više o cijeni Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL)

Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coinshift USDL Morpho Vault (CSUSDL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSUSDL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSUSDL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSUSDL tokena, istražite CSUSDL cijenu tokena uživo!

