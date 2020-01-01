Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coinshift USDC (CSUSDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coinshift USDC (CSUSDC) Informacije Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Službena web stranica: https://www.coinshift.xyz/ Kupi CSUSDC odmah!

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coinshift USDC (CSUSDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Ukupna količina: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Količina u optjecaju: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Povijesni maksimum: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Povijesni minimum: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 Trenutna cijena: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Saznajte više o cijeni Coinshift USDC (CSUSDC)

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coinshift USDC (CSUSDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSUSDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSUSDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSUSDC tokena, istražite CSUSDC cijenu tokena uživo!

CSUSDC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CSUSDC? Naša CSUSDC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CSUSDC predviđanje cijene tokena odmah!

