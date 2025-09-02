Više o CSUSDC

Coinshift USDC Cijena (CSUSDC)

Neuvršten

1 CSUSDC u USD cijena uživo:

$1.042
$1.042
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coinshift USDC (CSUSDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:05:34 (UTC+8)

Coinshift USDC (CSUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.04
$ 1.04
24-satna najniža cijena
$ 1.042
$ 1.042
24-satna najviša cijena

$ 1.04
$ 1.04

$ 1.042
$ 1.042

$ 1.084
$ 1.084

$ 1.015
$ 1.015

+0.01%

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Coinshift USDC (CSUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.042. Tijekom protekla 24 sata, CSUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.04 i najviše cijene $ 1.042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CSUSDC je $ 1.084, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CSUSDC se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinshift USDC (CSUSDC)

$ 2.21M
$ 2.21M

--
--

$ 2.21M
$ 2.21M

2.12M
2.12M

2,122,383.992465943
2,122,383.992465943

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinshift USDC je $ 2.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSUSDC je 2.12M, s ukupnom količinom od 2122383.992465943. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.21M.

Coinshift USDC (CSUSDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinshift USDC u USD iznosila je $ +0.00020819.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinshift USDC u USD iznosila je $ +0.0063656822.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinshift USDC u USD iznosila je $ +0.0116940534.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinshift USDC u USD iznosila je $ +0.0167540961248782.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00020819+0.02%
30 dana$ +0.0063656822+0.61%
60 dana$ +0.0116940534+1.12%
90 dana$ +0.0167540961248782+1.63%

Što je Coinshift USDC (CSUSDC)

Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.

Resurs Coinshift USDC (CSUSDC)

Službena web-stranica

Coinshift USDC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinshift USDC (CSUSDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinshift USDC (CSUSDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinshift USDC.

Provjerite Coinshift USDC predviđanje cijene sada!

CSUSDC u lokalnim valutama

Coinshift USDC (CSUSDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinshift USDC (CSUSDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CSUSDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinshift USDC (CSUSDC)

Koliko Coinshift USDC (CSUSDC) vrijedi danas?
Cijena CSUSDC uživo u USD je 1.042 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CSUSDC u USD?
Trenutačna cijena CSUSDC u USD je $ 1.042. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinshift USDC?
Tržišna kapitalizacija za CSUSDC je $ 2.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CSUSDC?
Količina u optjecaju za CSUSDC je 2.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CSUSDC?
CSUSDC je postigao ATH cijenu od 1.084 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CSUSDC?
CSUSDC je vidio ATL cijenu od 1.015 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CSUSDC?
24-satni obujam trgovanja za CSUSDC je -- USD.
Hoće li CSUSDC još narasti ove godine?
CSUSDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CSUSDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
