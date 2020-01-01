Coinmetro (XCM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coinmetro (XCM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coinmetro (XCM) Informacije CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary. Službena web stranica: https://coinmetro.com/ Bijela knjiga: https://coinmetro.com/whitepaper/

Coinmetro (XCM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coinmetro (XCM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.43M $ 24.43M $ 24.43M Ukupna količina: $ 316.72M $ 316.72M $ 316.72M Količina u optjecaju: $ 302.27M $ 302.27M $ 302.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.60M $ 25.60M $ 25.60M Povijesni maksimum: $ 0.923577 $ 0.923577 $ 0.923577 Povijesni minimum: $ 0.01235123 $ 0.01235123 $ 0.01235123 Trenutna cijena: $ 0.080816 $ 0.080816 $ 0.080816 Saznajte više o cijeni Coinmetro (XCM)

Coinmetro (XCM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coinmetro (XCM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCM tokena, istražite XCM cijenu tokena uživo!

XCM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XCM? Naša XCM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XCM predviđanje cijene tokena odmah!

