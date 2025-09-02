Više o XCM

Coinmetro Cijena (XCM)

1 XCM u USD cijena uživo:

$0.081784
$0.081784
-1.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Coinmetro (XCM)
Coinmetro (XCM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.080123
$ 0.080123
24-satna najniža cijena
$ 0.083038
$ 0.083038
24-satna najviša cijena

$ 0.080123
$ 0.080123

$ 0.083038
$ 0.083038

$ 0.923577
$ 0.923577

$ 0.01235123
$ 0.01235123

-0.68%

-1.31%

-13.20%

-13.20%

Coinmetro (XCM) cijena u stvarnom vremenu je $0.081751. Tijekom protekla 24 sata, XCMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.080123 i najviše cijene $ 0.083038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCM je $ 0.923577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01235123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCM se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -13.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinmetro (XCM)

$ 24.72M
$ 24.72M

--
--

$ 25.91M
$ 25.91M

302.27M
302.27M

316,857,275.8558013
316,857,275.8558013

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinmetro je $ 24.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCM je 302.27M, s ukupnom količinom od 316857275.8558013. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.91M.

Coinmetro (XCM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinmetro u USD iznosila je $ -0.001092444794854.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinmetro u USD iznosila je $ +0.0011717452.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinmetro u USD iznosila je $ -0.0251470981.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinmetro u USD iznosila je $ +0.01959969775981819.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001092444794854-1.31%
30 dana$ +0.0011717452+1.43%
60 dana$ -0.0251470981-30.76%
90 dana$ +0.01959969775981819+31.54%

Što je Coinmetro (XCM)

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Coinmetro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinmetro (XCM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinmetro (XCM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinmetro.

Provjerite Coinmetro predviđanje cijene sada!

XCM u lokalnim valutama

Coinmetro (XCM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinmetro (XCM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XCM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinmetro (XCM)

Koliko Coinmetro (XCM) vrijedi danas?
Cijena XCM uživo u USD je 0.081751 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XCM u USD?
Trenutačna cijena XCM u USD je $ 0.081751. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinmetro?
Tržišna kapitalizacija za XCM je $ 24.72M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XCM?
Količina u optjecaju za XCM je 302.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCM?
XCM je postigao ATH cijenu od 0.923577 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCM?
XCM je vidio ATL cijenu od 0.01235123 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XCM?
24-satni obujam trgovanja za XCM je -- USD.
Hoće li XCM još narasti ove godine?
XCM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.