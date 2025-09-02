Coinmetro (XCM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.080123 24-satna najviša cijena $ 0.083038 Najviša cijena ikada $ 0.923577 Najniža cijena $ 0.01235123 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -1.31% Promjena cijene (7D) -13.20%

Coinmetro (XCM) cijena u stvarnom vremenu je $0.081751. Tijekom protekla 24 sata, XCMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.080123 i najviše cijene $ 0.083038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCM je $ 0.923577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01235123.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCM se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -13.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinmetro (XCM)

Tržišna kapitalizacija $ 24.72M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.91M Količina u optjecaju 302.27M Ukupna količina 316,857,275.8558013

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinmetro je $ 24.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCM je 302.27M, s ukupnom količinom od 316857275.8558013. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.91M.