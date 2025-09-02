CoinEx (CET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.050503 24-satna najviša cijena $ 0.052302 Najviša cijena ikada $ 0.150293 Najniža cijena $ 0.00410696 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +2.29% Promjena cijene (7D) +4.47%

CoinEx (CET) cijena u stvarnom vremenu je $0.052193. Tijekom protekla 24 sata, CETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050503 i najviše cijene $ 0.052302, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CET je $ 0.150293, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00410696.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CET se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +2.29% u posljednjih 24 sata i +4.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoinEx (CET)

Tržišna kapitalizacija $ 138.00M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.00M Količina u optjecaju 2.65B Ukupna količina 2,646,376,507.28

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinEx je $ 138.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CET je 2.65B, s ukupnom količinom od 2646376507.28. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.00M.