COINE Cijena (COINE)

Neuvršten

1 COINE u USD cijena uživo:

--
----
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena COINE (COINE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:27:44 (UTC+8)

COINE (COINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.79%

-5.21%

-5.21%

COINE (COINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COINE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i -5.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COINE (COINE)

$ 15.63K
$ 15.63K$ 15.63K

--
----

$ 15.63K
$ 15.63K$ 15.63K

994.58M
994.58M 994.58M

994,576,567.50545
994,576,567.50545 994,576,567.50545

Trenutačna tržišna kapitalizacija COINE je $ 15.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COINE je 994.58M, s ukupnom količinom od 994576567.50545. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.63K.

COINE (COINE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz COINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz COINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz COINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz COINE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.79%
30 dana$ 0+7.25%
60 dana$ 0+16.16%
90 dana$ 0--

Što je COINE (COINE)

Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs COINE (COINE)

Službena web-stranica

COINE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COINE (COINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COINE (COINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COINE.

Provjerite COINE predviđanje cijene sada!

COINE u lokalnim valutama

COINE (COINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COINE (COINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COINE (COINE)

Koliko COINE (COINE) vrijedi danas?
Cijena COINE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COINE u USD?
Trenutačna cijena COINE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COINE?
Tržišna kapitalizacija za COINE je $ 15.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COINE?
Količina u optjecaju za COINE je 994.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COINE?
COINE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COINE?
COINE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COINE?
24-satni obujam trgovanja za COINE je -- USD.
Hoće li COINE još narasti ove godine?
COINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:27:44 (UTC+8)

