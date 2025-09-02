Više o DFX

CoinDesk DeFi Select Index Cijena (DFX)

Neuvršten

1 DFX u USD cijena uživo:

$2.05
$2.05$2.05
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena CoinDesk DeFi Select Index (DFX)
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 0.950398
$ 0.950398$ 0.950398

--

--

-3.29%

-3.29%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) cijena u stvarnom vremenu je $2.05. Tijekom protekla 24 sata, DFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFX je $ 2.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.950398.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

$ 169.00K
$ 169.00K$ 169.00K

--
----

$ 169.00K
$ 169.00K$ 169.00K

82.31K
82.31K 82.31K

82,314.12272231994
82,314.12272231994 82,314.12272231994

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinDesk DeFi Select Index je $ 169.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFX je 82.31K, s ukupnom količinom od 82314.12272231994. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 169.00K.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CoinDesk DeFi Select Index u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CoinDesk DeFi Select Index u USD iznosila je $ +0.1370199500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CoinDesk DeFi Select Index u USD iznosila je $ +0.5111353150.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CoinDesk DeFi Select Index u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.1370199500+6.68%
60 dana$ +0.5111353150+24.93%
90 dana$ 0--

Što je CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Službena web-stranica

CoinDesk DeFi Select Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CoinDesk DeFi Select Index (DFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CoinDesk DeFi Select Index (DFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CoinDesk DeFi Select Index.

Provjerite CoinDesk DeFi Select Index predviđanje cijene sada!

DFX u lokalnim valutama

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CoinDesk DeFi Select Index (DFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Koliko CoinDesk DeFi Select Index (DFX) vrijedi danas?
Cijena DFX uživo u USD je 2.05 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DFX u USD?
Trenutačna cijena DFX u USD je $ 2.05. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CoinDesk DeFi Select Index?
Tržišna kapitalizacija za DFX je $ 169.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DFX?
Količina u optjecaju za DFX je 82.31K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFX?
DFX je postigao ATH cijenu od 2.48 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFX?
DFX je vidio ATL cijenu od 0.950398 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DFX?
24-satni obujam trgovanja za DFX je -- USD.
Hoće li DFX još narasti ove godine?
DFX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

