24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.48 Najniža cijena $ 0.950398 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.29%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) cijena u stvarnom vremenu je $2.05. Tijekom protekla 24 sata, DFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFX je $ 2.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.950398.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 169.00K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 169.00K Količina u optjecaju 82.31K Ukupna količina 82,314.12272231994

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinDesk DeFi Select Index je $ 169.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFX je 82.31K, s ukupnom količinom od 82314.12272231994. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 169.00K.