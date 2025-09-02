CoinChef (CHEF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.071028$ 0.071028 $ 0.071028 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.79% Promjena cijene (1D) +2.43% Promjena cijene (7D) -2.17% Promjena cijene (7D) -2.17%

CoinChef (CHEF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHEFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEF je $ 0.071028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEF se promijenio za +2.79% u posljednjih sat vremena, +2.43% u posljednjih 24 sata i -2.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoinChef (CHEF)

Tržišna kapitalizacija $ 154.14K$ 154.14K $ 154.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 536.15K$ 536.15K $ 536.15K Količina u optjecaju 287.50M 287.50M 287.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinChef je $ 154.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEF je 287.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 536.15K.