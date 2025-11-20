CoinBuck Cijena danas

Trenutačna cijena CoinBuck (BUCK) danas je $ 0.00007254, s promjenom od 2.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUCK u USD je $ 0.00007254 po BUCK.

CoinBuck trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 725,432, s količinom u optjecaju od 10.00B BUCK. Tijekom posljednja 24 sata, BUCK trgovao je između $ 0.00006992 (niska) i $ 0.00007454 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00055081, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000853.

U kratkoročnim performansama, BUCK se kretao +0.56% u posljednjem satu i -7.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CoinBuck (BUCK)

Tržišna kapitalizacija $ 725.43K$ 725.43K $ 725.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 725.43K$ 725.43K $ 725.43K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinBuck je $ 725.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUCK je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 725.43K.