Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Informacije Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Službena web stranica: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Kupi CBXRP odmah!

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.28M $ 40.28M $ 40.28M Ukupna količina: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Količina u optjecaju: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.28M $ 40.28M $ 40.28M Povijesni maksimum: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Povijesni minimum: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Trenutna cijena: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Saznajte više o cijeni Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CBXRP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CBXRP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CBXRP tokena, istražite CBXRP cijenu tokena uživo!

