Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.72 $ 2.72 $ 2.72 24-satna najniža cijena $ 2.84 $ 2.84 $ 2.84 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 24-satna najviša cijena $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 Najviša cijena ikada $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Najniža cijena $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) -3.46% Promjena cijene (7D) -3.46%

Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) cijena u stvarnom vremenu je $2.82. Tijekom protekla 24 sata, CBXRPtrgovalo je između najniže cijene $ 2.72 i najviše cijene $ 2.84, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBXRP je $ 3.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.91.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBXRP se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -3.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

Tržišna kapitalizacija $ 40.44M$ 40.44M $ 40.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.44M$ 40.44M $ 40.44M Količina u optjecaju 14.32M 14.32M 14.32M Ukupna količina 14,318,396.543571 14,318,396.543571 14,318,396.543571

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped XRP je $ 40.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBXRP je 14.32M, s ukupnom količinom od 14318396.543571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.44M.