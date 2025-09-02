Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,663.46 $ 4,663.46 $ 4,663.46 24-satna najniža cijena $ 4,924.42 $ 4,924.42 $ 4,924.42 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,663.46$ 4,663.46 $ 4,663.46 24-satna najviša cijena $ 4,924.42$ 4,924.42 $ 4,924.42 Najviša cijena ikada $ 5,441.47$ 5,441.47 $ 5,441.47 Najniža cijena $ 1,036.96$ 1,036.96 $ 1,036.96 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -1.73% Promjena cijene (7D) -0.74% Promjena cijene (7D) -0.74%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,813.4. Tijekom protekla 24 sata, CBETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,663.46 i najviše cijene $ 4,924.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBETH je $ 5,441.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,036.96.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBETH se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Tržišna kapitalizacija $ 614.43M$ 614.43M $ 614.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.80B$ 1.80B $ 1.80B Količina u optjecaju 127.65K 127.65K 127.65K Ukupna količina 373,334.0782232124 373,334.0782232124 373,334.0782232124

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped Staked ETH je $ 614.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBETH je 127.65K, s ukupnom količinom od 373334.0782232124. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80B.