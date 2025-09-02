Više o CBETH

CBETH Informacije o cijeni

CBETH Bijela knjiga

CBETH Službena web stranica

CBETH Tokenomija

CBETH Prognoza cijena

Coinbase Wrapped Staked ETH Logotip

Coinbase Wrapped Staked ETH Cijena (CBETH)

Neuvršten

1 CBETH u USD cijena uživo:

$4,813.29
$4,813.29$4,813.29
-1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:05:10 (UTC+8)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,663.46
$ 4,663.46$ 4,663.46
24-satna najniža cijena
$ 4,924.42
$ 4,924.42$ 4,924.42
24-satna najviša cijena

$ 4,663.46
$ 4,663.46$ 4,663.46

$ 4,924.42
$ 4,924.42$ 4,924.42

$ 5,441.47
$ 5,441.47$ 5,441.47

$ 1,036.96
$ 1,036.96$ 1,036.96

-0.69%

-1.73%

-0.74%

-0.74%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,813.4. Tijekom protekla 24 sata, CBETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,663.46 i najviše cijene $ 4,924.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBETH je $ 5,441.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,036.96.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBETH se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

$ 614.43M
$ 614.43M$ 614.43M

--
----

$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B

127.65K
127.65K 127.65K

373,334.0782232124
373,334.0782232124 373,334.0782232124

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped Staked ETH je $ 614.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBETH je 127.65K, s ukupnom količinom od 373334.0782232124. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.80B.

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped Staked ETH u USD iznosila je $ -85.103508617242.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped Staked ETH u USD iznosila je $ +1,294.2852341400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped Staked ETH u USD iznosila je $ +3,394.8616582600.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped Staked ETH u USD iznosila je $ +1,922.0839599131854.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -85.103508617242-1.73%
30 dana$ +1,294.2852341400+26.89%
60 dana$ +3,394.8616582600+70.53%
90 dana$ +1,922.0839599131854+66.48%

Što je Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Resurs Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Službena web-stranica

Coinbase Wrapped Staked ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinbase Wrapped Staked ETH.

Provjerite Coinbase Wrapped Staked ETH predviđanje cijene sada!

CBETH u lokalnim valutama

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CBETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Koliko Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) vrijedi danas?
Cijena CBETH uživo u USD je 4,813.4 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CBETH u USD?
Trenutačna cijena CBETH u USD je $ 4,813.4. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped Staked ETH?
Tržišna kapitalizacija za CBETH je $ 614.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CBETH?
Količina u optjecaju za CBETH je 127.65K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CBETH?
CBETH je postigao ATH cijenu od 5,441.47 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CBETH?
CBETH je vidio ATL cijenu od 1,036.96 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CBETH?
24-satni obujam trgovanja za CBETH je -- USD.
Hoće li CBETH još narasti ove godine?
CBETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CBETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:05:10 (UTC+8)

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

