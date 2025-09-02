Više o CBDOGE

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.204499
$ 0.204499$ 0.204499
24-satna najniža cijena
$ 0.218392
$ 0.218392$ 0.218392
24-satna najviša cijena

$ 0.204499
$ 0.204499$ 0.204499

$ 0.218392
$ 0.218392$ 0.218392

$ 0.287223
$ 0.287223$ 0.287223

$ 0.098605
$ 0.098605$ 0.098605

-0.79%

-1.02%

-0.01%

-0.01%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.215774. Tijekom protekla 24 sata, CBDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.204499 i najviše cijene $ 0.218392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBDOGE je $ 0.287223, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.098605.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBDOGE se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

--
----

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

19.36M
19.36M 19.36M

19,357,118.92623844
19,357,118.92623844 19,357,118.92623844

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped DOGE je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBDOGE je 19.36M, s ukupnom količinom od 19357118.92623844. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.18M.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ -0.0022365728869679.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ +0.0198846098.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ +0.0635709474.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0022365728869679-1.02%
30 dana$ +0.0198846098+9.22%
60 dana$ +0.0635709474+29.46%
90 dana$ 0--

Što je Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Službena web-stranica

Coinbase Wrapped DOGE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinbase Wrapped DOGE.

Provjerite Coinbase Wrapped DOGE predviđanje cijene sada!

CBDOGE u lokalnim valutama

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CBDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Koliko Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) vrijedi danas?
Cijena CBDOGE uživo u USD je 0.215774 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CBDOGE u USD?
Trenutačna cijena CBDOGE u USD je $ 0.215774. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped DOGE?
Tržišna kapitalizacija za CBDOGE je $ 4.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CBDOGE?
Količina u optjecaju za CBDOGE je 19.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CBDOGE?
CBDOGE je postigao ATH cijenu od 0.287223 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CBDOGE?
CBDOGE je vidio ATL cijenu od 0.098605 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CBDOGE?
24-satni obujam trgovanja za CBDOGE je -- USD.
Hoće li CBDOGE još narasti ove godine?
CBDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CBDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:28:14 (UTC+8)

