Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.204499 24-satna najviša cijena $ 0.218392 Najviša cijena ikada $ 0.287223 Najniža cijena $ 0.098605 Promjena cijene (1H) -0.79% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) -0.01%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.215774. Tijekom protekla 24 sata, CBDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.204499 i najviše cijene $ 0.218392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBDOGE je $ 0.287223, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.098605.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBDOGE se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.18M Količina u optjecaju 19.36M Ukupna količina 19,357,118.92623844

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped DOGE je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBDOGE je 19.36M, s ukupnom količinom od 19357118.92623844. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.18M.