Coinbase Wrapped DOGE Cijena (CBDOGE)
-0.79%
-1.02%
-0.01%
-0.01%
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.215774. Tijekom protekla 24 sata, CBDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.204499 i najviše cijene $ 0.218392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBDOGE je $ 0.287223, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.098605.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBDOGE se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped DOGE je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBDOGE je 19.36M, s ukupnom količinom od 19357118.92623844. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.18M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ -0.0022365728869679.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ +0.0198846098.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ +0.0635709474.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped DOGE u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0022365728869679
|-1.02%
|30 dana
|$ +0.0198846098
|+9.22%
|60 dana
|$ +0.0635709474
|+29.46%
|90 dana
|$ 0
|--
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
