Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomika

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Informacije Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Službena web stranica: https://www.coinbase.com/ Bijela knjiga: https://coinbase.bynder.com/m/1303c2f4d78fc966/original/cbBTC-White-Paper.pdf Kupi CBBTC odmah!

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coinbase Wrapped BTC (CBBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.16B $ 6.16B $ 6.16B Ukupna količina: $ 55.87K $ 55.87K $ 55.87K Količina u optjecaju: $ 55.87K $ 55.87K $ 55.87K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.16B $ 6.16B $ 6.16B Povijesni maksimum: $ 123,939 $ 123,939 $ 123,939 Povijesni minimum: $ 57,439 $ 57,439 $ 57,439 Trenutna cijena: $ 110,172 $ 110,172 $ 110,172 Saznajte više o cijeni Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CBBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CBBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CBBTC tokena, istražite CBBTC cijenu tokena uživo!

