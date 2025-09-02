Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 107,461 24-satna najviša cijena $ 110,583 Najviša cijena ikada $ 123,939 Najniža cijena $ 57,439 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +0.17%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,223. Tijekom protekla 24 sata, CBBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,461 i najviše cijene $ 110,583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBBTC je $ 123,939, dok je najniža cijena svih vremena $ 57,439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBBTC se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 6.13B Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.13B Količina u optjecaju 55.68K Ukupna količina 55,675.65166807

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped BTC je $ 6.13B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBBTC je 55.68K, s ukupnom količinom od 55675.65166807. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.13B.