Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,223. Tijekom protekla 24 sata, CBBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,461 i najviše cijene $ 110,583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBBTC je $ 123,939, dok je najniža cijena svih vremena $ 57,439.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBBTC se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped BTC je $ 6.13B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBBTC je 55.68K, s ukupnom količinom od 55675.65166807. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.13B.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ +625.83.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ -3,206.4421815000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ +1,266.3961362000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ +4,737.87931111932.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +625.83
|+0.57%
|30 dana
|$ -3,206.4421815000
|-2.90%
|60 dana
|$ +1,266.3961362000
|+1.15%
|90 dana
|$ +4,737.87931111932
|+4.49%
Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
