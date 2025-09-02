Više o CBBTC

Coinbase Wrapped BTC Logotip

Coinbase Wrapped BTC Cijena (CBBTC)

Neuvršten

1 CBBTC u USD cijena uživo:

$110,226
$110,226$110,226
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:05:03 (UTC+8)

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.19%

+0.57%

+0.17%

+0.17%

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,223. Tijekom protekla 24 sata, CBBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,461 i najviše cijene $ 110,583, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CBBTC je $ 123,939, dok je najniža cijena svih vremena $ 57,439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CBBTC se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

--
----

55.68K
55.68K 55.68K

55,675.65166807
55,675.65166807 55,675.65166807

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped BTC je $ 6.13B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBBTC je 55.68K, s ukupnom količinom od 55675.65166807. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.13B.

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ +625.83.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ -3,206.4421815000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ +1,266.3961362000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coinbase Wrapped BTC u USD iznosila je $ +4,737.87931111932.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +625.83+0.57%
30 dana$ -3,206.4421815000-2.90%
60 dana$ +1,266.3961362000+1.15%
90 dana$ +4,737.87931111932+4.49%

Što je Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Resurs Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Coinbase Wrapped BTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinbase Wrapped BTC.

Provjerite Coinbase Wrapped BTC predviđanje cijene sada!

CBBTC u lokalnim valutama

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CBBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Koliko Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) vrijedi danas?
Cijena CBBTC uživo u USD je 110,223 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CBBTC u USD?
Trenutačna cijena CBBTC u USD je $ 110,223. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinbase Wrapped BTC?
Tržišna kapitalizacija za CBBTC je $ 6.13B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CBBTC?
Količina u optjecaju za CBBTC je 55.68K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CBBTC?
CBBTC je postigao ATH cijenu od 123,939 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CBBTC?
CBBTC je vidio ATL cijenu od 57,439 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CBBTC?
24-satni obujam trgovanja za CBBTC je -- USD.
Hoće li CBBTC još narasti ove godine?
CBBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CBBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:05:03 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

