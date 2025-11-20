CoinbarPay Cijena danas

Trenutačna cijena CoinbarPay (CBPAY) danas je --, s promjenom od 1.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CBPAY u USD je -- po CBPAY.

CoinbarPay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 400,881, s količinom u optjecaju od 3.68B CBPAY. Tijekom posljednja 24 sata, CBPAY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00137281, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CBPAY se kretao +0.02% u posljednjem satu i -10.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CoinbarPay (CBPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 400.88K$ 400.88K $ 400.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M Količina u optjecaju 3.68B 3.68B 3.68B Ukupna količina 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoinbarPay je $ 400.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CBPAY je 3.68B, s ukupnom količinom od 40000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.36M.