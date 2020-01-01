Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coin98 Dollar (CUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coin98 Dollar (CUSD) Informacije CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Službena web stranica: https://coin98.com/dollar Kupi CUSD odmah!

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coin98 Dollar (CUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.13K $ 32.13K $ 32.13K Ukupna količina: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K Količina u optjecaju: $ 37.51K $ 37.51K $ 37.51K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.13K $ 32.13K $ 32.13K Povijesni maksimum: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Povijesni minimum: $ 0.446195 $ 0.446195 $ 0.446195 Trenutna cijena: $ 0.856516 $ 0.856516 $ 0.856516 Saznajte više o cijeni Coin98 Dollar (CUSD)

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coin98 Dollar (CUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CUSD tokena, istražite CUSD cijenu tokena uživo!

