Coin98 Dollar Cijena (CUSD)

1 CUSD u USD cijena uživo:

+0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coin98 Dollar (CUSD)
Coin98 Dollar (CUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.01%

+0.49%

-1.44%

-1.44%

Coin98 Dollar (CUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.818373. Tijekom protekla 24 sata, CUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.812018 i najviše cijene $ 0.818378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSD je $ 1.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.446195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coin98 Dollar (CUSD)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coin98 Dollar je $ 30.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSD je 37.51K, s ukupnom količinom od 37512.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.70K.

Coin98 Dollar (CUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coin98 Dollar u USD iznosila je $ +0.00396369.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coin98 Dollar u USD iznosila je $ +0.0040399801.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coin98 Dollar u USD iznosila je $ +0.0041894150.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coin98 Dollar u USD iznosila je $ +0.0041678681637185.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00396369+0.49%
30 dana$ +0.0040399801+0.49%
60 dana$ +0.0041894150+0.51%
90 dana$ +0.0041678681637185+0.51%

Što je Coin98 Dollar (CUSD)

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

Resurs Coin98 Dollar (CUSD)

Službena web-stranica

Coin98 Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coin98 Dollar (CUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coin98 Dollar (CUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coin98 Dollar.

Provjerite Coin98 Dollar predviđanje cijene sada!

CUSD u lokalnim valutama

Coin98 Dollar (CUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coin98 Dollar (CUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coin98 Dollar (CUSD)

Koliko Coin98 Dollar (CUSD) vrijedi danas?
Cijena CUSD uživo u USD je 0.818373 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUSD u USD?
Trenutačna cijena CUSD u USD je $ 0.818373. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coin98 Dollar?
Tržišna kapitalizacija za CUSD je $ 30.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUSD?
Količina u optjecaju za CUSD je 37.51K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUSD?
CUSD je postigao ATH cijenu od 1.27 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUSD?
CUSD je vidio ATL cijenu od 0.446195 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUSD?
24-satni obujam trgovanja za CUSD je -- USD.
Hoće li CUSD još narasti ove godine?
CUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.