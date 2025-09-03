Coin98 Dollar (CUSD) Informacije o cijeni (USD)

Coin98 Dollar (CUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.818373. Tijekom protekla 24 sata, CUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.812018 i najviše cijene $ 0.818378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSD je $ 1.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.446195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coin98 Dollar (CUSD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coin98 Dollar je $ 30.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSD je 37.51K, s ukupnom količinom od 37512.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.70K.