Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00128603$ 0.00128603 $ 0.00128603 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Cognitive Accelerationism (COG/ACC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COG/ACCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COG/ACC je $ 0.00128603, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COG/ACC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Tržišna kapitalizacija $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,881,249.542591 999,881,249.542591 999,881,249.542591

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cognitive Accelerationism je $ 26.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COG/ACC je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881249.542591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.05K.