Cogito Finance (CGV) Informacije Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Službena web stranica: https://www.cogito.finance/ Bijela knjiga: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/

Cogito Finance (CGV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cogito Finance (CGV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 484.51K $ 484.51K $ 484.51K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 99.23M $ 99.23M $ 99.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Povijesni maksimum: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Povijesni minimum: $ 0.00318066 $ 0.00318066 $ 0.00318066 Trenutna cijena: $ 0.00487562 $ 0.00487562 $ 0.00487562 Saznajte više o cijeni Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance (CGV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cogito Finance (CGV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CGV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CGV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CGV tokena, istražite CGV cijenu tokena uživo!

