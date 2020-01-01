Cogito Finance (CGV) Tokenomika

Cogito Finance (CGV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cogito Finance (CGV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Cogito Finance (CGV) Informacije

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

Službena web stranica:
https://www.cogito.finance/
Bijela knjiga:
https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/

Cogito Finance (CGV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cogito Finance (CGV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 484.51K
$ 484.51K$ 484.51K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 99.23M
$ 99.23M$ 99.23M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M
Povijesni maksimum:
$ 0.302004
$ 0.302004$ 0.302004
Povijesni minimum:
$ 0.00318066
$ 0.00318066$ 0.00318066
Trenutna cijena:
$ 0.00487562
$ 0.00487562$ 0.00487562

Cogito Finance (CGV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cogito Finance (CGV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CGV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CGV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CGV tokena, istražite CGV cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.