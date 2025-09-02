Cogito Finance (CGV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00486777 $ 0.00486777 $ 0.00486777 24-satna najniža cijena $ 0.00504881 $ 0.00504881 $ 0.00504881 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00486777$ 0.00486777 $ 0.00486777 24-satna najviša cijena $ 0.00504881$ 0.00504881 $ 0.00504881 Najviša cijena ikada $ 0.302004$ 0.302004 $ 0.302004 Najniža cijena $ 0.00318066$ 0.00318066 $ 0.00318066 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +1.61% Promjena cijene (7D) +0.21% Promjena cijene (7D) +0.21%

Cogito Finance (CGV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00502452. Tijekom protekla 24 sata, CGVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00486777 i najviše cijene $ 0.00504881, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGV je $ 0.302004, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00318066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGV se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +1.61% u posljednjih 24 sata i +0.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cogito Finance (CGV)

Tržišna kapitalizacija $ 498.82K$ 498.82K $ 498.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Količina u optjecaju 99.21M 99.21M 99.21M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cogito Finance je $ 498.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGV je 99.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.03M.