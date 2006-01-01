Coge Coin (COGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coge Coin (COGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coge Coin (COGE) Informacije Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule Službena web stranica: https://pump.fun/coin/5qfTBM5p1p5HjfYcKWpJM9RDVumUJWKC6SFu8Dpapump Kupi COGE odmah!

Coge Coin (COGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coge Coin (COGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.67K $ 5.67K $ 5.67K Ukupna količina: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M Količina u optjecaju: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.67K $ 5.67K $ 5.67K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Coge Coin (COGE)

Coge Coin (COGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coge Coin (COGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COGE tokena, istražite COGE cijenu tokena uživo!

COGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COGE? Naša COGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COGE predviđanje cijene tokena odmah!

