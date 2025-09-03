Više o COGE

Coge Coin Logotip

Coge Coin Cijena (COGE)

Neuvršten

1 COGE u USD cijena uživo:

+10.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coge Coin (COGE)
Coge Coin (COGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

+10.04%

+16.89%

+16.89%

Coge Coin (COGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COGE se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, +10.04% u posljednjih 24 sata i +16.89% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Coge Coin (COGE)

$ 5.86K
$ 5.86K$ 5.86K

--
----

$ 5.86K
$ 5.86K$ 5.86K

996.23M
996.23M 996.23M

996,230,940.108442
996,230,940.108442 996,230,940.108442

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coge Coin je $ 5.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COGE je 996.23M, s ukupnom količinom od 996230940.108442. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.86K.

Coge Coin (COGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Coge Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Coge Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Coge Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Coge Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+10.04%
30 dana$ 0+28.65%
60 dana$ 0+10.91%
90 dana$ 0--

Što je Coge Coin (COGE)

Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule

Resurs Coge Coin (COGE)

Službena web-stranica

Coge Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coge Coin (COGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coge Coin (COGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coge Coin.

Provjerite Coge Coin predviđanje cijene sada!

COGE u lokalnim valutama

Coge Coin (COGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coge Coin (COGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coge Coin (COGE)

Koliko Coge Coin (COGE) vrijedi danas?
Cijena COGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COGE u USD?
Trenutačna cijena COGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coge Coin?
Tržišna kapitalizacija za COGE je $ 5.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COGE?
Količina u optjecaju za COGE je 996.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COGE?
COGE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COGE?
COGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COGE?
24-satni obujam trgovanja za COGE je -- USD.
Hoće li COGE još narasti ove godine?
COGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Coge Coin (COGE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

