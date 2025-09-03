Coge Coin (COGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.98% Promjena cijene (1D) +10.04% Promjena cijene (7D) +16.89%

Coge Coin (COGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COGE se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, +10.04% u posljednjih 24 sata i +16.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coge Coin (COGE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.86K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.86K Količina u optjecaju 996.23M Ukupna količina 996,230,940.108442

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coge Coin je $ 5.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COGE je 996.23M, s ukupnom količinom od 996230940.108442. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.86K.