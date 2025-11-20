Cofinex Cijena danas

Trenutačna cijena Cofinex (CNX) danas je $ 0.169825, s promjenom od 43.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CNX u USD je $ 0.169825 po CNX.

Cofinex trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,038,615, s količinom u optjecaju od 65.00M CNX. Tijekom posljednja 24 sata, CNX trgovao je između $ 0.169785 (niska) i $ 0.339749 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.500327, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04504196.

U kratkoročnim performansama, CNX se kretao -- u posljednjem satu i -44.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cofinex (CNX)

Tržišna kapitalizacija $ 11.04M$ 11.04M $ 11.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.91M$ 84.91M $ 84.91M Količina u optjecaju 65.00M 65.00M 65.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cofinex je $ 11.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNX je 65.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.91M.