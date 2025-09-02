coffeecoin (COFFEECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.90% Promjena cijene (1D) -2.41% Promjena cijene (7D) -9.62% Promjena cijene (7D) -9.62%

coffeecoin (COFFEECOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COFFEECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COFFEECOIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COFFEECOIN se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, -2.41% u posljednjih 24 sata i -9.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu coffeecoin (COFFEECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 114.40K$ 114.40K $ 114.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.07K$ 121.07K $ 121.07K Količina u optjecaju 944.64M 944.64M 944.64M Ukupna količina 999,749,174.099769 999,749,174.099769 999,749,174.099769

Trenutačna tržišna kapitalizacija coffeecoin je $ 114.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COFFEECOIN je 944.64M, s ukupnom količinom od 999749174.099769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.07K.