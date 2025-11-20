CODY Cijena danas

Trenutačna cijena CODY (CODY) danas je --, s promjenom od 7.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CODY u USD je -- po CODY.

CODY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 689,426, s količinom u optjecaju od 79.90B CODY. Tijekom posljednja 24 sata, CODY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CODY se kretao -0.52% u posljednjem satu i -22.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CODY (CODY)

Tržišna kapitalizacija $ 689.43K$ 689.43K $ 689.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 862.84K$ 862.84K $ 862.84K Količina u optjecaju 79.90B 79.90B 79.90B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CODY je $ 689.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODY je 79.90B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 862.84K.