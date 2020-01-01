Codex Multichain (CODEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Codex Multichain (CODEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Codex Multichain (CODEX) Informacije The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Službena web stranica: https://codextoken.com/ Kupi CODEX odmah!

Codex Multichain (CODEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Codex Multichain (CODEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 147,39K $ 147,39K $ 147,39K Ukupna količina: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Količina u optjecaju: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 147,39K $ 147,39K $ 147,39K Povijesni maksimum: $ 0,07168 $ 0,07168 $ 0,07168 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0,00147255 $ 0,00147255 $ 0,00147255 Saznajte više o cijeni Codex Multichain (CODEX)

Codex Multichain (CODEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Codex Multichain (CODEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CODEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CODEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CODEX tokena, istražite CODEX cijenu tokena uživo!

