Više o CODEX

CODEX Informacije o cijeni

CODEX Službena web stranica

CODEX Tokenomija

CODEX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Codex Multichain Logotip

Codex Multichain Cijena (CODEX)

Neuvršten

1 CODEX u USD cijena uživo:

$0.00150391
$0.00150391$0.00150391
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Codex Multichain (CODEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:21:18 (UTC+8)

Codex Multichain (CODEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.86%

-1.86%

Codex Multichain (CODEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150391. Tijekom protekla 24 sata, CODEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CODEX je $ 0.07168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CODEX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Codex Multichain (CODEX)

$ 150.39K
$ 150.39K$ 150.39K

--
----

$ 150.39K
$ 150.39K$ 150.39K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Codex Multichain je $ 150.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODEX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.39K.

Codex Multichain (CODEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Codex Multichain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Codex Multichain u USD iznosila je $ -0.0002205309.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Codex Multichain u USD iznosila je $ +0.0001946504.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Codex Multichain u USD iznosila je $ +0.0000834167716359942.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0002205309-14.66%
60 dana$ +0.0001946504+12.94%
90 dana$ +0.0000834167716359942+5.87%

Što je Codex Multichain (CODEX)

The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Codex Multichain (CODEX)

Službena web-stranica

Codex Multichain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Codex Multichain (CODEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Codex Multichain (CODEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Codex Multichain.

Provjerite Codex Multichain predviđanje cijene sada!

CODEX u lokalnim valutama

Codex Multichain (CODEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Codex Multichain (CODEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CODEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Codex Multichain (CODEX)

Koliko Codex Multichain (CODEX) vrijedi danas?
Cijena CODEX uživo u USD je 0.00150391 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CODEX u USD?
Trenutačna cijena CODEX u USD je $ 0.00150391. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Codex Multichain?
Tržišna kapitalizacija za CODEX je $ 150.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CODEX?
Količina u optjecaju za CODEX je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CODEX?
CODEX je postigao ATH cijenu od 0.07168 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CODEX?
CODEX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CODEX?
24-satni obujam trgovanja za CODEX je -- USD.
Hoće li CODEX još narasti ove godine?
CODEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CODEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:21:18 (UTC+8)

Codex Multichain (CODEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.