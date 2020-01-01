CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CodeCraft AI (CRAFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CodeCraft AI (CRAFT) Informacije Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Službena web stranica: https://codecraft.name/

CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CodeCraft AI (CRAFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.86K $ 19.86K $ 19.86K Ukupna količina: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Količina u optjecaju: $ 964.92M $ 964.92M $ 964.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Povijesni maksimum: $ 0.00299688 $ 0.00299688 $ 0.00299688 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CodeCraft AI (CRAFT)

CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CodeCraft AI (CRAFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRAFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRAFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRAFT tokena, istražite CRAFT cijenu tokena uživo!

