Više o CRAFT

CRAFT Informacije o cijeni

CRAFT Službena web stranica

CRAFT Tokenomija

CRAFT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CodeCraft AI Logotip

CodeCraft AI Cijena (CRAFT)

Neuvršten

1 CRAFT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CodeCraft AI (CRAFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:26:54 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299688
$ 0.00299688$ 0.00299688

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.65%

+1.65%

CodeCraft AI (CRAFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRAFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAFT je $ 0.00299688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CodeCraft AI (CRAFT)

$ 19.27K
$ 19.27K$ 19.27K

--
----

$ 19.96K
$ 19.96K$ 19.96K

964.92M
964.92M 964.92M

999,484,741.00878
999,484,741.00878 999,484,741.00878

Trenutačna tržišna kapitalizacija CodeCraft AI je $ 19.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAFT je 964.92M, s ukupnom količinom od 999484741.00878. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.96K.

CodeCraft AI (CRAFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CodeCraft AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CodeCraft AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CodeCraft AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CodeCraft AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-3.08%
60 dana$ 0+15.61%
90 dana$ 0--

Što je CodeCraft AI (CRAFT)

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CodeCraft AI (CRAFT)

Službena web-stranica

CodeCraft AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CodeCraft AI (CRAFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CodeCraft AI (CRAFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CodeCraft AI.

Provjerite CodeCraft AI predviđanje cijene sada!

CRAFT u lokalnim valutama

CodeCraft AI (CRAFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CodeCraft AI (CRAFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRAFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CodeCraft AI (CRAFT)

Koliko CodeCraft AI (CRAFT) vrijedi danas?
Cijena CRAFT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRAFT u USD?
Trenutačna cijena CRAFT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CodeCraft AI?
Tržišna kapitalizacija za CRAFT je $ 19.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRAFT?
Količina u optjecaju za CRAFT je 964.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRAFT?
CRAFT je postigao ATH cijenu od 0.00299688 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRAFT?
CRAFT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRAFT?
24-satni obujam trgovanja za CRAFT je -- USD.
Hoće li CRAFT još narasti ove godine?
CRAFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRAFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:26:54 (UTC+8)

CodeCraft AI (CRAFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.