CodeCraft AI (CRAFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00299688$ 0.00299688 $ 0.00299688 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.65% Promjena cijene (7D) +1.65%

CodeCraft AI (CRAFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRAFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAFT je $ 0.00299688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CodeCraft AI (CRAFT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K Količina u optjecaju 964.92M 964.92M 964.92M Ukupna količina 999,484,741.00878 999,484,741.00878 999,484,741.00878

Trenutačna tržišna kapitalizacija CodeCraft AI je $ 19.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRAFT je 964.92M, s ukupnom količinom od 999484741.00878. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.96K.