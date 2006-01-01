COCO Community (COCO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u COCO Community (COCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

COCO Community (COCO) Informacije COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Službena web stranica: https://coredaococo.org Kupi COCO odmah!

COCO Community (COCO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za COCO Community (COCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.50K $ 1.50K $ 1.50K Ukupna količina: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Količina u optjecaju: $ 848.57K $ 848.57K $ 848.57K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.70K $ 3.70K $ 3.70K Povijesni maksimum: $ 0.02247104 $ 0.02247104 $ 0.02247104 Povijesni minimum: $ 0.00149001 $ 0.00149001 $ 0.00149001 Trenutna cijena: $ 0.00178309 $ 0.00178309 $ 0.00178309 Saznajte više o cijeni COCO Community (COCO)

COCO Community (COCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike COCO Community (COCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COCO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COCO tokena, istražite COCO cijenu tokena uživo!

COCO Predviđanje cijene

