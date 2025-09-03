COCO Community (COCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00178361 24-satna najviša cijena $ 0.00182504 Najviša cijena ikada $ 0.02247104 Najniža cijena $ 0.00149001 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -0.74%

COCO Community (COCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00181006. Tijekom protekla 24 sata, COCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178361 i najviše cijene $ 0.00182504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COCO je $ 0.02247104, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00149001.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COCO se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COCO Community (COCO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.79K Količina u optjecaju 848.57K Ukupna količina 2,095,868.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COCO Community je $ 1.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COCO je 848.57K, s ukupnom količinom od 2095868.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.79K.