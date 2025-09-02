COCO COIN (COCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002612 $ 0.00002612 $ 0.00002612 24-satna najniža cijena $ 0.00003006 $ 0.00003006 $ 0.00003006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002612$ 0.00002612 $ 0.00002612 24-satna najviša cijena $ 0.00003006$ 0.00003006 $ 0.00003006 Najviša cijena ikada $ 0.00268607$ 0.00268607 $ 0.00268607 Najniža cijena $ 0.00002612$ 0.00002612 $ 0.00002612 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) -12.76% Promjena cijene (7D) -33.30% Promjena cijene (7D) -33.30%

COCO COIN (COCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002616. Tijekom protekla 24 sata, COCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002612 i najviše cijene $ 0.00003006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COCO je $ 0.00268607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002612.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COCO se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -12.76% u posljednjih 24 sata i -33.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COCO COIN (COCO)

Tržišna kapitalizacija $ 896.52K$ 896.52K $ 896.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 896.52K$ 896.52K $ 896.52K Količina u optjecaju 34.20B 34.20B 34.20B Ukupna količina 34,200,000,000.0 34,200,000,000.0 34,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COCO COIN je $ 896.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COCO je 34.20B, s ukupnom količinom od 34200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 896.52K.