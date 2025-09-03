Cockapoo (CPOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Cockapoo (CPOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CPOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPOO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPOO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cockapoo (CPOO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K Količina u optjecaju 13.07B 13.07B 13.07B Ukupna količina 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cockapoo je $ 1.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPOO je 13.07B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.55K.