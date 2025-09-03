Više o CPOO

Cockapoo Logotip

Cockapoo Cijena (CPOO)

Neuvršten

1 CPOO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cockapoo (CPOO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:38:03 (UTC+8)

Cockapoo (CPOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

Cockapoo (CPOO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CPOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPOO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPOO se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cockapoo (CPOO)

$ 1.51K
$ 1.51K$ 1.51K

--
----

$ 11.55K
$ 11.55K$ 11.55K

13.07B
13.07B 13.07B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cockapoo je $ 1.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPOO je 13.07B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.55K.

Cockapoo (CPOO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cockapoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cockapoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cockapoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cockapoo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.01%
30 dana$ 0+0.02%
60 dana$ 0-0.00%
90 dana$ 0--

Što je Cockapoo (CPOO)

Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Cockapoo (CPOO)

Službena web-stranica

Cockapoo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cockapoo (CPOO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cockapoo (CPOO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cockapoo.

Provjerite Cockapoo predviđanje cijene sada!

CPOO u lokalnim valutama

Cockapoo (CPOO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cockapoo (CPOO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CPOO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cockapoo (CPOO)

Koliko Cockapoo (CPOO) vrijedi danas?
Cijena CPOO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CPOO u USD?
Trenutačna cijena CPOO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cockapoo?
Tržišna kapitalizacija za CPOO je $ 1.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CPOO?
Količina u optjecaju za CPOO je 13.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CPOO?
CPOO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CPOO?
CPOO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CPOO?
24-satni obujam trgovanja za CPOO je -- USD.
Hoće li CPOO još narasti ove godine?
CPOO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CPOO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
