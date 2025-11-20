COCK Cijena danas

Trenutačna cijena COCK (COCK) danas je --, s promjenom od 0.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COCK u USD je -- po COCK.

COCK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,499.66, s količinom u optjecaju od 999.89M COCK. Tijekom posljednja 24 sata, COCK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, COCK se kretao -1.53% u posljednjem satu i -24.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu COCK (COCK)

Tržišna kapitalizacija $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,892,838.774518 999,892,838.774518 999,892,838.774518

