COAT DOG Logotip

COAT DOG Cijena (COAT)

Neuvršten

1 COAT u USD cijena uživo:

--
----
-1.00%1D
Grafikon aktualnih cijena COAT DOG (COAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:21:12 (UTC+8)

COAT DOG (COAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.35%

-1.07%

-9.58%

-9.58%

COAT DOG (COAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COAT se promijenio za +1.35% u posljednjih sat vremena, -1.07% u posljednjih 24 sata i -9.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COAT DOG (COAT)

$ 108.33K
$ 108.33K$ 108.33K

--
----

$ 108.33K
$ 108.33K$ 108.33K

98.19B
98.19B 98.19B

98,192,966,332.0
98,192,966,332.0 98,192,966,332.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COAT DOG je $ 108.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COAT je 98.19B, s ukupnom količinom od 98192966332.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.33K.

COAT DOG (COAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz COAT DOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz COAT DOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz COAT DOG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz COAT DOG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.07%
30 dana$ 0-21.97%
60 dana$ 0-28.79%
90 dana$ 0--

Što je COAT DOG (COAT)

Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs COAT DOG (COAT)

Službena web-stranica

COAT DOG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COAT DOG (COAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COAT DOG (COAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COAT DOG.

Provjerite COAT DOG predviđanje cijene sada!

COAT u lokalnim valutama

COAT DOG (COAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COAT DOG (COAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COAT DOG (COAT)

Koliko COAT DOG (COAT) vrijedi danas?
Cijena COAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COAT u USD?
Trenutačna cijena COAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COAT DOG?
Tržišna kapitalizacija za COAT je $ 108.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COAT?
Količina u optjecaju za COAT je 98.19B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COAT?
COAT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COAT?
COAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COAT?
24-satni obujam trgovanja za COAT je -- USD.
Hoće li COAT još narasti ove godine?
COAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.