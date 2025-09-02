Više o COAL

COAL Logotip

COAL Cijena (COAL)

Neuvršten

1 COAL u USD cijena uživo:

$0.00649333
$0.00649333$0.00649333
-0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena COAL (COAL)
2025-09-02 23:44:48 (UTC+8)

COAL (COAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00633442
$ 0.00633442$ 0.00633442
24-satna najniža cijena
$ 0.00668125
$ 0.00668125$ 0.00668125
24-satna najviša cijena

$ 0.00633442
$ 0.00633442$ 0.00633442

$ 0.00668125
$ 0.00668125$ 0.00668125

$ 0.345779
$ 0.345779$ 0.345779

$ 0.003365
$ 0.003365$ 0.003365

-0.55%

-0.30%

-25.88%

-25.88%

COAL (COAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00649333. Tijekom protekla 24 sata, COALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00633442 i najviše cijene $ 0.00668125, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COAL je $ 0.345779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003365.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COAL se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -25.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COAL (COAL)

$ 136.36K
$ 136.36K$ 136.36K

--
----

$ 136.36K
$ 136.36K$ 136.36K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COAL je $ 136.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COAL je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.36K.

COAL (COAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz COAL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz COAL u USD iznosila je $ +0.0043777160.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz COAL u USD iznosila je $ +0.0021562835.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz COAL u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.30%
30 dana$ +0.0043777160+67.42%
60 dana$ +0.0021562835+33.21%
90 dana$ 0--

Što je COAL (COAL)

COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.

Resurs COAL (COAL)

Službena web-stranica

COAL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COAL (COAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COAL (COAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COAL.

Provjerite COAL predviđanje cijene sada!

COAL u lokalnim valutama

COAL (COAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COAL (COAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COAL (COAL)

Koliko COAL (COAL) vrijedi danas?
Cijena COAL uživo u USD je 0.00649333 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COAL u USD?
Trenutačna cijena COAL u USD je $ 0.00649333. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COAL?
Tržišna kapitalizacija za COAL je $ 136.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COAL?
Količina u optjecaju za COAL je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COAL?
COAL je postigao ATH cijenu od 0.345779 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COAL?
COAL je vidio ATL cijenu od 0.003365 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COAL?
24-satni obujam trgovanja za COAL je -- USD.
Hoće li COAL još narasti ove godine?
COAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02 23:44:48 (UTC+8)

COAL (COAL) Važna ažuriranja industrije

