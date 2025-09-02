COAL (COAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00633442 $ 0.00633442 $ 0.00633442 24-satna najniža cijena $ 0.00668125 $ 0.00668125 $ 0.00668125 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00633442$ 0.00633442 $ 0.00633442 24-satna najviša cijena $ 0.00668125$ 0.00668125 $ 0.00668125 Najviša cijena ikada $ 0.345779$ 0.345779 $ 0.345779 Najniža cijena $ 0.003365$ 0.003365 $ 0.003365 Promjena cijene (1H) -0.55% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -25.88% Promjena cijene (7D) -25.88%

COAL (COAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00649333. Tijekom protekla 24 sata, COALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00633442 i najviše cijene $ 0.00668125, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COAL je $ 0.345779, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003365.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COAL se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -25.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COAL (COAL)

Tržišna kapitalizacija $ 136.36K$ 136.36K $ 136.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.36K$ 136.36K $ 136.36K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija COAL je $ 136.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COAL je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.36K.