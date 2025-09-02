CNH Tether (CNHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.432049$ 0.432049 $ 0.432049 Najniža cijena $ 0.099129$ 0.099129 $ 0.099129 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

CNH Tether (CNHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.1081. Tijekom protekla 24 sata, CNHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CNHT je $ 0.432049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.099129.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CNHT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CNH Tether (CNHT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 20.50M 20.50M 20.50M Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija CNH Tether je $ 2.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CNHT je 20.50M, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.