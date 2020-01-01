CMX Agent (CMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CMX Agent (CMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CMX Agent (CMX) Informacije CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets. Službena web stranica: https://cmxagent.com Bijela knjiga: https://docs.cmxagent.com

CMX Agent (CMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CMX Agent (CMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 199.55K $ 199.55K $ 199.55K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 902.75M $ 902.75M $ 902.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 221.04K $ 221.04K $ 221.04K Povijesni maksimum: $ 0.00467669 $ 0.00467669 $ 0.00467669 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022102 $ 0.00022102 $ 0.00022102 Saznajte više o cijeni CMX Agent (CMX)

CMX Agent (CMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CMX Agent (CMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CMX tokena, istražite CMX cijenu tokena uživo!

CMX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CMX? Naša CMX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CMX predviđanje cijene tokena odmah!

