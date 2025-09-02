Više o CMX

$0.00020022
-13.40%1D
Grafikon aktualnih cijena CMX Agent (CMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:03:53 (UTC+8)

CMX Agent (CMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00467669
$ 0
-1.91%

-13.47%

-13.73%

-13.73%

CMX Agent (CMX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMX je $ 0.00467669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMX se promijenio za -1.91% u posljednjih sat vremena, -13.47% u posljednjih 24 sata i -13.73% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu CMX Agent (CMX)

$ 180.75K
--
$ 200.22K
902.75M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija CMX Agent je $ 180.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMX je 902.75M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 200.22K.

CMX Agent (CMX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CMX Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CMX Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CMX Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CMX Agent u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-13.47%
30 dana$ 0-22.00%
60 dana$ 0-27.48%
90 dana$ 0--

Što je CMX Agent (CMX)

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

CMX Agent Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CMX Agent (CMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CMX Agent (CMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CMX Agent.

Provjerite CMX Agent predviđanje cijene sada!

CMX u lokalnim valutama

CMX Agent (CMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CMX Agent (CMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CMX Agent (CMX)

Koliko CMX Agent (CMX) vrijedi danas?
Cijena CMX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CMX u USD?
Trenutačna cijena CMX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CMX Agent?
Tržišna kapitalizacija za CMX je $ 180.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CMX?
Količina u optjecaju za CMX je 902.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CMX?
CMX je postigao ATH cijenu od 0.00467669 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CMX?
CMX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CMX?
24-satni obujam trgovanja za CMX je -- USD.
Hoće li CMX još narasti ove godine?
CMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CMX Agent (CMX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.