CMX Agent (CMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00467669$ 0.00467669 $ 0.00467669 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.91% Promjena cijene (1D) -13.47% Promjena cijene (7D) -13.73% Promjena cijene (7D) -13.73%

CMX Agent (CMX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMX je $ 0.00467669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMX se promijenio za -1.91% u posljednjih sat vremena, -13.47% u posljednjih 24 sata i -13.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CMX Agent (CMX)

Tržišna kapitalizacija $ 180.75K$ 180.75K $ 180.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 200.22K$ 200.22K $ 200.22K Količina u optjecaju 902.75M 902.75M 902.75M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CMX Agent je $ 180.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMX je 902.75M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 200.22K.