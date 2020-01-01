Clustr (CLUSTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Clustr (CLUSTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Clustr (CLUSTR) Informacije Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our "Citizens", while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Službena web stranica: https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Clustr (CLUSTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Povijesni maksimum: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Povijesni minimum: $ 0.00270518 $ 0.00270518 $ 0.00270518 Trenutna cijena: $ 0.0042308 $ 0.0042308 $ 0.0042308 Saznajte više o cijeni Clustr (CLUSTR)

Clustr (CLUSTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Clustr (CLUSTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLUSTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLUSTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

