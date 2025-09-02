Više o CLUSTR

CLUSTR Informacije o cijeni

Clustr Cijena (CLUSTR)

1 CLUSTR u USD cijena uživo:

$0.00440889
$0.00440889
+0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Clustr (CLUSTR)
Clustr (CLUSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00417522
24-satna najniža cijena
$ 0.00443594
24-satna najviša cijena

$ 0.00417522
$ 0.00443594
$ 0.184538
$ 0.00270518
-0.32%

+0.89%

+0.57%

+0.57%

Clustr (CLUSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00440889. Tijekom protekla 24 sata, CLUSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00417522 i najviše cijene $ 0.00443594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLUSTR je $ 0.184538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00270518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLUSTR se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clustr (CLUSTR)

$ 2.28M
--
$ 4.41M
516.13M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Clustr je $ 2.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLUSTR je 516.13M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.41M.

Clustr (CLUSTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Clustr u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Clustr u USD iznosila je $ +0.0009697102.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Clustr u USD iznosila je $ +0.0020354504.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Clustr u USD iznosila je $ +0.000753961663617324.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.89%
30 dana$ +0.0009697102+21.99%
60 dana$ +0.0020354504+46.17%
90 dana$ +0.000753961663617324+20.63%

Što je Clustr (CLUSTR)

Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.

Resurs Clustr (CLUSTR)

Službena web-stranica

Clustr Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Clustr (CLUSTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Clustr (CLUSTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Clustr.

Provjerite Clustr predviđanje cijene sada!

CLUSTR u lokalnim valutama

Clustr (CLUSTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clustr (CLUSTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLUSTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clustr (CLUSTR)

Koliko Clustr (CLUSTR) vrijedi danas?
Cijena CLUSTR uživo u USD je 0.00440889 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLUSTR u USD?
Trenutačna cijena CLUSTR u USD je $ 0.00440889. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clustr?
Tržišna kapitalizacija za CLUSTR je $ 2.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLUSTR?
Količina u optjecaju za CLUSTR je 516.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLUSTR?
CLUSTR je postigao ATH cijenu od 0.184538 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLUSTR?
CLUSTR je vidio ATL cijenu od 0.00270518 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLUSTR?
24-satni obujam trgovanja za CLUSTR je -- USD.
Hoće li CLUSTR još narasti ove godine?
CLUSTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLUSTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
