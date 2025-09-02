Clustr (CLUSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00417522 $ 0.00417522 $ 0.00417522 24-satna najniža cijena $ 0.00443594 $ 0.00443594 $ 0.00443594 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00417522$ 0.00417522 $ 0.00417522 24-satna najviša cijena $ 0.00443594$ 0.00443594 $ 0.00443594 Najviša cijena ikada $ 0.184538$ 0.184538 $ 0.184538 Najniža cijena $ 0.00270518$ 0.00270518 $ 0.00270518 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) +0.89% Promjena cijene (7D) +0.57% Promjena cijene (7D) +0.57%

Clustr (CLUSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00440889. Tijekom protekla 24 sata, CLUSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00417522 i najviše cijene $ 0.00443594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLUSTR je $ 0.184538, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00270518.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLUSTR se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clustr (CLUSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Količina u optjecaju 516.13M 516.13M 516.13M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clustr je $ 2.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLUSTR je 516.13M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.41M.