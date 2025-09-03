CluCoin (CLU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -29.76% Promjena cijene (7D) +8.33% Promjena cijene (7D) +8.33%

CluCoin (CLU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -29.76% u posljednjih 24 sata i +8.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CluCoin (CLU)

Tržišna kapitalizacija $ 38.60K$ 38.60K $ 38.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 130.00K$ 130.00K $ 130.00K Količina u optjecaju 296.91T 296.91T 296.91T Ukupna količina 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija CluCoin je $ 38.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLU je 296.91T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 130.00K.