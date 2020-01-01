ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ClubMoon (CLUBMOON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ClubMoon (CLUBMOON) Informacije Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Službena web stranica: https://www.clubmoon.wtf/ Kupi CLUBMOON odmah!

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ClubMoon (CLUBMOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 143.94K $ 143.94K $ 143.94K Ukupna količina: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M Količina u optjecaju: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 143.94K $ 143.94K $ 143.94K Povijesni maksimum: $ 0.00291756 $ 0.00291756 $ 0.00291756 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016989 $ 0.00016989 $ 0.00016989 Saznajte više o cijeni ClubMoon (CLUBMOON)

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ClubMoon (CLUBMOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLUBMOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLUBMOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLUBMOON tokena, istražite CLUBMOON cijenu tokena uživo!

CLUBMOON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CLUBMOON? Naša CLUBMOON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CLUBMOON predviđanje cijene tokena odmah!

