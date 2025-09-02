ClubMoon (CLUBMOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00291756$ 0.00291756 $ 0.00291756 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -1.65% Promjena cijene (7D) -1.65%

ClubMoon (CLUBMOON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLUBMOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLUBMOON je $ 0.00291756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLUBMOON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ClubMoon (CLUBMOON)

Tržišna kapitalizacija $ 143.94K$ 143.94K $ 143.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 143.94K$ 143.94K $ 143.94K Količina u optjecaju 847.26M 847.26M 847.26M Ukupna količina 847,261,109.651946 847,261,109.651946 847,261,109.651946

Trenutačna tržišna kapitalizacija ClubMoon je $ 143.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLUBMOON je 847.26M, s ukupnom količinom od 847261109.651946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 143.94K.