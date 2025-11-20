Club Atletico Independiente Fan Token Cijena danas

Trenutačna cijena Club Atletico Independiente Fan Token (CAI) danas je $ 0.0319176, s promjenom od 4.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAI u USD je $ 0.0319176 po CAI.

Club Atletico Independiente Fan Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 45,925, s količinom u optjecaju od 1.44M CAI. Tijekom posljednja 24 sata, CAI trgovao je između $ 0.03183093 (niska) i $ 0.03345681 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 9.54, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02863941.

U kratkoročnim performansama, CAI se kretao -- u posljednjem satu i -8.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Club Atletico Independiente Fan Token (CAI)

Tržišna kapitalizacija $ 45.93K$ 45.93K $ 45.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K Količina u optjecaju 1.44M 1.44M 1.44M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Club Atletico Independiente Fan Token je $ 45.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAI je 1.44M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 159.59K.