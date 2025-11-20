CLU Cijena danas

Trenutačna cijena CLU (CLU) danas je $ 0.00004029, s promjenom od 6.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLU u USD je $ 0.00004029 po CLU.

CLU trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,988, s količinom u optjecaju od 991.18M CLU. Tijekom posljednja 24 sata, CLU trgovao je između $ 0.00003873 (niska) i $ 0.00004378 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00020879, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002888.

U kratkoročnim performansama, CLU se kretao +0.20% u posljednjem satu i -36.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CLU (CLU)

Tržišna kapitalizacija $ 39.99K$ 39.99K $ 39.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.99K$ 39.99K $ 39.99K Količina u optjecaju 991.18M 991.18M 991.18M Ukupna količina 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

