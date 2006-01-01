ClownWorld (CLOWN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ClownWorld (CLOWN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ClownWorld (CLOWN) Informacije We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time. Službena web stranica: https://solclownworld.com/ Kupi CLOWN odmah!

ClownWorld (CLOWN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ClownWorld (CLOWN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.45K $ 9.45K $ 9.45K Ukupna količina: $ 987.30M $ 987.30M $ 987.30M Količina u optjecaju: $ 987.30M $ 987.30M $ 987.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.45K $ 9.45K $ 9.45K Povijesni maksimum: $ 0.00138925 $ 0.00138925 $ 0.00138925 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ClownWorld (CLOWN)

ClownWorld (CLOWN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ClownWorld (CLOWN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLOWN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLOWN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLOWN tokena, istražite CLOWN cijenu tokena uživo!

CLOWN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CLOWN? Naša CLOWN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

