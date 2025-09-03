Clout (CLOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) +6.86% Promjena cijene (7D) +6.86%

Clout (CLOUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLOUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLOUT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i +6.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clout (CLOUT)

Tržišna kapitalizacija $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Količina u optjecaju 998.99M 998.99M 998.99M Ukupna količina 998,989,580.867328 998,989,580.867328 998,989,580.867328

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clout je $ 13.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLOUT je 998.99M, s ukupnom količinom od 998989580.867328. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.95K.